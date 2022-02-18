лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
Где смотреть мужские лыжные гонки масс-старт на Зимних Олимпийских играх 2022
через 4 дня
19 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдет лыжная гонка с массового старта у мужчин на дистанции 50 км свободным стилем. Начало – в 9:00 по московскому времени.
Российские лыжники также примут участие в гонке.
Смотреть гонку можно на канале «Россия 1» в прямой трансляции, которая начнется в 8:55. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.
Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. В лыжных гонках разыгрываются 12 комплектов медалей.
На прошлой Олимпиаде мужской масс-старт выиграл финн Йиво Нисканен, вторым и третьим финишировали россияне – соответственно Александр Большунов и Андрей Ларьков.
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