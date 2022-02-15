Где смотреть женские лыжные гонки командный спринт на Зимних Олимпийских играх 2022

16 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдут соревнования по лыжным гонкам в командном спринте у женщин классическим стилем. Полуфинал начнется в 12:00 по московскому времени, финалы – в 14:00.

Российские лыжницы также примут участие в гонке. Это Наталья Непряева и Юлия Ступак.

Смотреть гонку можно на канале «Россия 1» в прямой трансляции. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.

Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. В лыжных гонках разыгрываются 12 комплектов медалей.

На прошлой Олимпиаде лыжный командный спринт проводился свободным стилем. У женщин выиграли американки Киккан Рэндалл и Джессика Диггинс, вторыми стали шведки Шарлотт Калла и Стина Нильссон, третьими – Марит Бьорген и Майкен Фалла из Норвегии.

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