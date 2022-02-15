Где смотреть мужские лыжные гонки командный спринт на Зимних Олимпийских играх 2022

16 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдут соревнования по лыжным гонкам в командном спринте у мужчин классическим стилем. Полуфиналы начнутся в 13:00 по московскому времени, финал – в 14:30.

Российские лыжники также примут участие в гонке. Это Александр Большунов и Александр Терентьев.

Смотреть гонку можно на канале «Россия 1». Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.

Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. В лыжных гонках разыгрываются 12 комплектов медалей.

На прошлой Олимпиаде лыжный командный спринт проводился свободным стилем. У мужчин выиграли норвежцы Мартин Сундбю и Йоханнес Клэбо, вторыми стали россияне Денис Спицов и Александр Большунов, третьими – французы Морис Манифика и Ришар Жув.

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