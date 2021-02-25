Лыжные гонки
Где смотреть чемпионат мира по лыжным гонкам
4 часа назад
Турнир пройдет с 24 февраля по 7 марта. В нем будет разыграно 12 комплектов медалей.
Все гонки в прямом эфире будут транслироваться на «Матч ТВ» и «Евроспорте».
Соревнования состоятся без присутствия зрителей из-за пандемии коронавируса. Из-за санкций WADA сборная России выступит под названием RSF, а вместо ее гимна будет звучать гимн Международной федерации лыжных видов спорта.
- Состав мужской сборной России: Александр Большунов, Глеб Ретивых, Денис Спицов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Сергей Ардашев, Евгений Белов, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Илья Семиков, Александр Терентьев.
- Женская команда: Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Татьяна Сорина, Лилия Васильева, Юлия Ступак, Христина Мацокина, Алиса Жамбалова, Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Евгения Крупицкая, Вероника Степанова, Анастасия Фалеева.
Расписание гонок:
24 февраля
- 11:00 – 5 км, свободный стиль. Квалификация. Женщины.
- 12:30 – 10 км, свободный стиль. Квалификация. Мужчины.
25 февраля
- 11:00 – Спринт, классический стиль. Квалификация. Мужчины и женщины.
- 13:30 – Финалы.
27 февраля
- 13:45 – Скиатлон. Женщины.
- 15:30 – Скиатлон. Мужчины.
28 февраля
- 13:00 – Командный спринт, полуфиналы. Мужчины и женщины.
- 15:00 – Финалы.
2 марта
- 15:15 – Раздельный старт, 10 км, свободный стиль. Женщины.
3 марта
- 15:15 – Раздельный старт, 15 км, свободный стиль. Мужчины.
4 марта
- 15:15 – Эстафета. Женщины.
5 марта
- 15:15 – Эстафета. Мужчины.
6 марта
- 14:30 – Масс-старт, 30 км. Женщины.
7 марта
- 15:00 – Масс-старт, 50 км. Мужчины.
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