Лыжные гонки
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#Лыжные гонки #Лыжные гонки

Где смотреть чемпионат мира по лыжным гонкам

4 часа назад

Турнир пройдет с 24 февраля по 7 марта. В нем будет разыграно 12 комплектов медалей.

Все гонки в прямом эфире будут транслироваться на «Матч ТВ» и «Евроспорте».

Соревнования состоятся без присутствия зрителей из-за пандемии коронавируса. Из-за санкций WADA сборная России выступит под названием RSF, а вместо ее гимна будет звучать гимн Международной федерации лыжных видов спорта.

  • Состав мужской сборной России: Александр Большунов, Глеб Ретивых, Денис Спицов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Сергей Ардашев, Евгений Белов, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Илья Семиков, Александр Терентьев.
  • Женская команда: Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Татьяна Сорина, Лилия Васильева, Юлия Ступак, Христина Мацокина, Алиса Жамбалова, Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Евгения Крупицкая, Вероника Степанова, Анастасия Фалеева.

Расписание гонок:

24 февраля

  • 11:00 – 5 км, свободный стиль. Квалификация. Женщины.
  • 12:30 – 10 км, свободный стиль. Квалификация. Мужчины.

25 февраля

  • 11:00 – Спринт, классический стиль. Квалификация. Мужчины и женщины.
  • 13:30 – Финалы.

27 февраля

  • 13:45 – Скиатлон. Женщины.
  • 15:30 – Скиатлон. Мужчины.

28 февраля

  • 13:00 – Командный спринт, полуфиналы. Мужчины и женщины.
  • 15:00 – Финалы.

2 марта

  • 15:15 – Раздельный старт, 10 км, свободный стиль. Женщины.

3 марта

  • 15:15 – Раздельный старт, 15 км, свободный стиль. Мужчины.

4 марта

  • 15:15 – Эстафета. Женщины.

5 марта

  • 15:15 – Эстафета. Мужчины.

6 марта

  • 14:30 – Масс-старт, 30 км. Женщины.

7 марта

  • 15:00 – Масс-старт, 50 км. Мужчины.
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