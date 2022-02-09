лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
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#лыжные гонки на Олимпийских играх-2022 #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022

Где смотреть женские лыжные гонки 10 км классика на Зимних Олимпийских играх 2022

вчера, 17:00

10 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдет женская лыжная гонка на 10 км классическим стилем. Она начнется в 10:00 по московскому времени.

Российские лыжницы также примут участие в гонке. Это Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Лилия Васильева.

Смотреть гонку можно на Первом канале в прямой трансляции, которая начнется в 9:45. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.

Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. В лыжных гонках разыгрываются 12 комплектов медалей.

На прошлой Олимпиаде проводилась женская 10-километровая гонка свободным стилем, которую выиграла норвежка Рагниль Хага. Второй стала шведка Шарлотт Калла, а бронзовые медали получили норвежка Марит Бьорген и финская спортсменка Криста Пярмякоски.

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Источник:
«Гол»
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