Россия (биатлон)
ЧМ-2021 (биатлон)
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#Россия (биатлон) #ЧМ-2021 (биатлон) #Биатлон

Международный союз биатлонистов запретил членам сборной России публиковать государственный флаг в соцсетях

вчера, 16:23

Запрет касается всего временного периода ЧМ-2021. Он касается:

  • Самих биатлонистов.
  • Тренеров.
  • Других сотрудников сборной.

В международном союзе биатлонистов отметили, что за публикацию символики России в соцсетях члены сборной могут получить предупреждение.

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