Международный союз биатлонистов запретил членам сборной России публиковать государственный флаг в соцсетях

Запрет касается всего временного периода ЧМ-2021. Он касается:

Самих биатлонистов.

Тренеров.

Других сотрудников сборной.

В международном союзе биатлонистов отметили, что за публикацию символики России в соцсетях члены сборной могут получить предупреждение.

Полное расписание чемпионата мира по биатлону в Поклюке

Где смотреть чемпионата мира по биатлону