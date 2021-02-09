Россия (биатлон)
ЧМ-2021 (биатлон)
Биатлон
Международный союз биатлонистов запретил членам сборной России публиковать государственный флаг в соцсетях
вчера, 16:23
Запрет касается всего временного периода ЧМ-2021. Он касается:
- Самих биатлонистов.
- Тренеров.
- Других сотрудников сборной.
В международном союзе биатлонистов отметили, что за публикацию символики России в соцсетях члены сборной могут получить предупреждение.
Полное расписание чемпионата мира по биатлону в Поклюке
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