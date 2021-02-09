ЧМ-2021 (биатлон)
Биатлон
Полное расписание чемпионата мира по биатлону в Поклюке
вчера, 14:55
С 10 по 21 февраля в словенской Поклюке пройдет чемпионат мира по биатлону.
Расписание (указано московское время):
- 10 февраля. Смешанная эстафета. 17:00.
- 12 февраля. Спринт, мужчины. 16:30
- 13 февраля. Спринт, женщины. 16:30.
- 14 февраля. Мужская гонка преследования, 15:15. Женская гонка преследования, 17:30.
- 16 февраля. Индивидуальная гонка, женщины. 14:05.
- 17 февраля. Индивидуальная гонка, мужчины, 16:30.
- 18 февраля. Супермикст. 17:15.
- 20 февраля. Женская эстафета, 13:45. Мужская эстафета, 17:00.
- 21 февраля. Женский масс-старт, 14:00. Мужской масс-старт, 17:15.
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