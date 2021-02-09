ЧМ-2021 (биатлон)
Биатлон
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#ЧМ-2021 (биатлон) #Биатлон

Полное расписание чемпионата мира по биатлону в Поклюке

вчера, 14:55

С 10 по 21 февраля в словенской Поклюке пройдет чемпионат мира по биатлону.

Расписание (указано московское время):

  • 10 февраля. Смешанная эстафета. 17:00.
  • 12 февраля. Спринт, мужчины. 16:30
  • 13 февраля. Спринт, женщины. 16:30.
  • 14 февраля. Мужская гонка преследования, 15:15. Женская гонка преследования, 17:30.
  • 16 февраля. Индивидуальная гонка, женщины. 14:05.
  • 17 февраля. Индивидуальная гонка, мужчины, 16:30.
  • 18 февраля. Супермикст. 17:15.
  • 20 февраля. Женская эстафета, 13:45. Мужская эстафета, 17:00.
  • 21 февраля. Женский масс-старт, 14:00. Мужской масс-старт, 17:15.
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