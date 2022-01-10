Кубок мира по лыжным гонкам
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#Кубок мира по лыжным гонкам

За месяц до Олимпиады у лыжников не будет стартов: отменен этап КМ в Планице

2 часа назад

После «Тур де Ски» и до Олимпиады должно было пройти два этапа Кубка мира по лыжным гонкам – в общей сложности десять стартов. Теперь не состоится ни один.

  • С 14 по 16 января отменен этап во французском Ле Рус.
  • С 21 по 23 января отменен этап в словенской Планице.

Причина – коронавирус.

Таким образом, лыжники не будут соревноваться до Олимпийских игр в Пекине. Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.

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