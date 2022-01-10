Кубок мира по лыжным гонкам
За месяц до Олимпиады у лыжников не будет стартов: отменен этап КМ в Планице
2 часа назад
После «Тур де Ски» и до Олимпиады должно было пройти два этапа Кубка мира по лыжным гонкам – в общей сложности десять стартов. Теперь не состоится ни один.
- С 14 по 16 января отменен этап во французском Ле Рус.
- С 21 по 23 января отменен этап в словенской Планице.
Причина – коронавирус.
Таким образом, лыжники не будут соревноваться до Олимпийских игр в Пекине. Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.
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