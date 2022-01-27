Олимпиада-2022
лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
Симен Крюгер
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#Олимпиада-2022 #лыжные гонки на Олимпийских играх-2022 #Симен Крюгер

Лыжник Крюгер заразился коронавирусом. По словам менеджера сборной, он не может поехать в Китай в течение 15 дней

вчера, 21:51

Симен Крюгер сдал положительный тест на коронавирус, уже находясь на сборе лыжной сборной Норвегии в Италии. Крюгер вошел в состав команды Норвегии на Олимпиаду в Пекине.

Он изолирован в своем номере, у него нет симптомов болезни.

«Математика говорит, что Крюгер не может поехать в Китай в течение 15 дней», – передает «Матч ТВ» слова менеджера сборной Норвегии Эспена Бьервига.

Крюгер – двукратный олимпийский чемпион, он выиграл скиатлон в Пхенчхане, там же стал участником победной эстафеты, а в гонке на 15 км завоевал серебро.

На Олимпиаде в Пекине Крюгер считался одним из фаворитов в скиатлоне и масс-старте, рассматривался участником эстафеты.

 

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Источник:
NRK
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#Симен Крюгер