Олимпиада-2022
лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
Симен Крюгер
Лыжник Крюгер заразился коронавирусом. По словам менеджера сборной, он не может поехать в Китай в течение 15 дней
вчера, 21:51
Симен Крюгер сдал положительный тест на коронавирус, уже находясь на сборе лыжной сборной Норвегии в Италии. Крюгер вошел в состав команды Норвегии на Олимпиаду в Пекине.
Он изолирован в своем номере, у него нет симптомов болезни.
«Математика говорит, что Крюгер не может поехать в Китай в течение 15 дней», – передает «Матч ТВ» слова менеджера сборной Норвегии Эспена Бьервига.
Крюгер – двукратный олимпийский чемпион, он выиграл скиатлон в Пхенчхане, там же стал участником победной эстафеты, а в гонке на 15 км завоевал серебро.
На Олимпиаде в Пекине Крюгер считался одним из фаворитов в скиатлоне и масс-старте, рассматривался участником эстафеты.
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