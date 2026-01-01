Симен Крюгер

Дата рождения
13 марта 1993 г.
Достижения
2-кратный олимпийский чемпион
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Лыжник Крюгер заразился коронавирусом. По словам менеджера сборной, он не может поехать в Китай в течение 15 дней
#Олимпиада-2022
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