Россия – 11-я в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону

На чемпионате мира-2021 по биатлону в словенской Поклюке прошел сингл-микст. Результаты:

1. Антонин Гигонна – Жюлия Симон (Франция) – 36.42,4.

2. Йоханнес Бо – Тириль Экхофф (Норвегия) – 2,8.

3. Себастьян Самуэльссон – Ханна Оберг (Швеция) – 22,6.

4. Артем Прима – Дарья Блашко (Украина) – 35,9.

5. Лукас Хофер – Доротея Вирер (Италия) – 55,2.

6. Симон Эдер – Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.03,5.

7. Эрик Лессер – Франциска Пройс (Германия) – 1.21,2.

8. Кристиан Гоу – Эмма Лундер (Канада) – 1.24,4.

9. Беньямин Вегер – Ирене Кадуриш (Швейцария) – 1.50,2.

10. Рене Захна – Йоханна Талихярм (Эстония) – 1.56,4.

11. Эдуард Латыпов – Евгения Павлова (Россия) – 2.11,7.

12. Никита Лобастов – Ирина Кривко (Беларусь) – 2.17,3

13. Яков Фак – Полона Клеменчич (Словения) – 2.31,8.

Наши биатлонисты показали десятый ход и 18-ю стрельбу.

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев сказал:

««Ни хода, ни стрельбы. Стреляли плохо, брали постоянно запасные патроны, из-за этого такой большой проигрыш.

Думаю, что Павлова и Латыпов просто не были готовы к сегодняшней гонке. Здесь нужно было бежать, ладно, 3-5 секунд на кругу, но стрелять нужно было из пяти, у Жени не получилось.

Учитывая, что сейчас Эдуард и ходом проигрывал, я даже затрудняюсь ответить (где российские биатлонисты могут рассчитывать на высокие результаты). Только ошибки других команд спасут. Могу только сказать, что в женской эстафете у нас больше шансов, чем в мужской».