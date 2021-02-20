Сборная России (биатлон)
ЧМ-2021 (биатлон)
Биатлон
Поделиться:
Комментарии:
0
#Сборная России (биатлон) #ЧМ-2021 (биатлон) #Биатлон

Сборная России заняла третье место в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону

3 часа назад

На чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке завершился мужская эстафета. Результаты топ-3:

1. Норвегия (десятая золотая в эстафетных гонках) – 1:12:27.4.

2. Швеция +33.1.

3. Россия (Халили, Елисеев, Логинов и Латыпов) +50.9.

До мужской эстафеты на ЧМ-2021 было девять гонок. И на этой сборная России завоевала первую медаль на чемпионате мира. Для Карима Халили это был дебютный чемпионат мира вообще.

В другой эстафете, женской, сборная России выступила не лучшим образом – всего лишь 11-я.

Россия – 11-я в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Россия – 11-я в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону
Главный тренер сборной России по биатлону пропустит финальную часть ЧМ. Причина – плохое самочувствие
Россия – 11-я в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Сборная России (биатлон)
#ЧМ-2021 (биатлон)
#Биатлон