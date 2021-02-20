Сборная России заняла третье место в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону

На чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке завершился мужская эстафета. Результаты топ-3:

1. Норвегия (десятая золотая в эстафетных гонках) – 1:12:27.4.

2. Швеция +33.1.

3. Россия (Халили, Елисеев, Логинов и Латыпов) +50.9.

До мужской эстафеты на ЧМ-2021 было девять гонок. И на этой сборная России завоевала первую медаль на чемпионате мира. Для Карима Халили это был дебютный чемпионат мира вообще.

В другой эстафете, женской, сборная России выступила не лучшим образом – всего лишь 11-я.

Россия – 11-я в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону