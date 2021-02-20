Россия – 11-я в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону

На чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке состоялась женская эстафета. Топ-5:

1. Норвегия (Ингрид Ланмарк Тандревольд, Тириль Экхофф, Ида Лиен, Марте Ульсбю-Ройселанн) – 1:10.39,0.

2. Германия (Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Дениз Херманн, Франциска Пройс) – 8,8.

3. Украина (Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко, Елена Пидгрушная) – 9,2.

4. Беларусь (Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина) – 28,8 (0+8).

5. Швеция (Йоханна Скоттхайм, Линн Перссон, Эльвира Карин Оберг, Ханна Оберг) – 47,9 (0+9).

Россия заняла 11-е место (это повторение худшего результата в истории женской сборной). После 9 гонок Норвегия идет на первом месте в медальном зачете. Россия – вне топ-5.