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Россия – 11-я в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону
2 часа назад
На чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке состоялась женская эстафета. Топ-5:
1. Норвегия (Ингрид Ланмарк Тандревольд, Тириль Экхофф, Ида Лиен, Марте Ульсбю-Ройселанн) – 1:10.39,0.
2. Германия (Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Дениз Херманн, Франциска Пройс) – 8,8.
3. Украина (Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко, Елена Пидгрушная) – 9,2.
4. Беларусь (Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина) – 28,8 (0+8).
5. Швеция (Йоханна Скоттхайм, Линн Перссон, Эльвира Карин Оберг, Ханна Оберг) – 47,9 (0+9).
Россия заняла 11-е место (это повторение худшего результата в истории женской сборной). После 9 гонок Норвегия идет на первом месте в медальном зачете. Россия – вне топ-5.
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