Наталья Непряева
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
#Наталья Непряева #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022 #лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
Непряева проиграла 0,1 секунды в борьбе за бронзу в лыжах на Олимпиаде-2022
3 часа назад
Наталья Непряева заняла четвертое место в лыжной гонке с раздельным стартом на 10 километров на Олимпиаде-2022.
Так распределились призовые места:
1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 28:06,3;
2. Кертту Нисканен (Финляндия) – +0,4;
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – +31,5.
До этого Непряева уже выигрывала серебро в лыжном скиатлоне. Эта медаль стала первой для России на Олимпиаде-2022.
Всего за карьеру Непряева имеет две олимпийские медали. В Пхенчхане она брала бронзу в эстафете.
Непряевой 26 лет. В сезоне-2021/22 она первой из российских лыжниц выиграла «Тур де Ски».
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