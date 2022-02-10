Наталья Непряева
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
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#Наталья Непряева #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022 #лыжные гонки на Олимпийских играх-2022

Непряева проиграла 0,1 секунды в борьбе за бронзу в лыжах на Олимпиаде-2022

3 часа назад

Наталья Непряева заняла четвертое место в лыжной гонке с раздельным стартом на 10 километров на Олимпиаде-2022.

Так распределились призовые места:

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 28:06,3;

2. Кертту Нисканен (Финляндия) – +0,4;

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – +31,5.

До этого Непряева уже выигрывала серебро в лыжном скиатлоне. Эта медаль стала первой для России на Олимпиаде-2022.

Всего за карьеру Непряева имеет две олимпийские медали. В Пхенчхане она брала бронзу в эстафете. 

Непряевой 26 лет. В сезоне-2021/22 она первой из российских лыжниц выиграла «Тур де Ски».

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Источник:
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