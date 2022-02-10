Где смотреть мужские лыжные гонки 15 км классика на Зимних Олимпийских играх 2022

11 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдет мужская лыжная гонка на 15 км классическим стилем. Она начнется в 10:00 по московскому времени.

Российские лыжники также примут участие в гонке. Это Александр Большунов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин и Илья Семиков.

Смотреть гонку можно на канале «Россия 1» в прямой трансляции, которая начнется в 9:55. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.

Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. В лыжных гонках разыгрываются 12 комплектов медалей.

На прошлой Олимпиаде проводилась мужская 15-километровая гонка свободным стилем, которую выиграл швейцарец Дарио Колонья. Второе место было у норвежца Симена Крюгера, третье – у россиянина Дениса Спицова.

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