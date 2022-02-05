Где смотреть мужские лыжные гонки скиатлон на Зимних Олимпийских играх 2022

6 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдет мужской лыжный скиатлон 15 + 15 км. Он начнется в 10:00 по московскому времени.

В гонке также примут участие российские лыжники Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Артем Мальцев.

Смотреть гонку можно на Первом канале в прямой трансляции, которая начнется в 9:50. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.

Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. В лыжных гонках разыгрываются 12 комплектов медалей.

Тройка призеров мужского скиатлона на прошлой Олимпиаде была норвежской – выиграл Симен Крюгер, вторым стал – Мартин Сундбю, третьим – Ханс Холунн.

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