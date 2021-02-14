Сборная России осталась без медалей в пяти гонках на ЧМ по биатлону. Лучший результат – седьмое место

Лучшие результаты спортсменов сборной России в первых пяти гонках на чемпионате мира по биатлону:

Смешанная эстафета. 9 место

9 место Женский спринт. Ирина Казакевич, 19 место.

Ирина Казакевич, 19 место. Мужской спринт. Эдуард Латыпов, 10 место.

Эдуард Латыпов, 10 место. Женское преследование. Ирина Казакевич, 23 место.

Ирина Казакевич, 23 место. Мужское преследование. Эдуард Латыпов, 7 место.

Александр Логинов пока не попадает в топ-10. Это единственный спортсмен в мужской сборной, который выигрывал золото на Кубке мира в этом сезоне.

Светлана Миронова заняла в женском спринте 64-е место. Она даже не попала в гонку преследования, хотя перед турниром считалась одной из главных спортсменок в сборной.

Чемпионат мира по биатлону проходит в словенской Поклюке. Даты проведения турнира: с 10 по 21 февраля. Гонки показывают «Матч ТВ» и Первый канал.

Полное расписание чемпионата мира по биатлону в Поклюке