ЧМ-2021 (биатлон)
Биатлон
Александр Логинов
Эдуард Латыпов
Светлана Миронова
Ирина Казакевич
Сборная России осталась без медалей в пяти гонках на ЧМ по биатлону. Лучший результат – седьмое место
вчера, 21:52
Лучшие результаты спортсменов сборной России в первых пяти гонках на чемпионате мира по биатлону:
- Смешанная эстафета. 9 место
- Женский спринт. Ирина Казакевич, 19 место.
- Мужской спринт. Эдуард Латыпов, 10 место.
- Женское преследование. Ирина Казакевич, 23 место.
- Мужское преследование. Эдуард Латыпов, 7 место.
Александр Логинов пока не попадает в топ-10. Это единственный спортсмен в мужской сборной, который выигрывал золото на Кубке мира в этом сезоне.
Светлана Миронова заняла в женском спринте 64-е место. Она даже не попала в гонку преследования, хотя перед турниром считалась одной из главных спортсменок в сборной.
Чемпионат мира по биатлону проходит в словенской Поклюке. Даты проведения турнира: с 10 по 21 февраля. Гонки показывают «Матч ТВ» и Первый канал.
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