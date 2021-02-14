ЧМ-2021 (биатлон)
Биатлон
Александр Логинов
Эдуард Латыпов
Светлана Миронова
Ирина Казакевич
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#ЧМ-2021 (биатлон) #Александр Логинов #Биатлон #Ирина Казакевич #Светлана Миронова #Эдуард Латыпов

Сборная России осталась без медалей в пяти гонках на ЧМ по биатлону. Лучший результат – седьмое место

вчера, 21:52

Newspix24/Global Look Press

Лучшие результаты спортсменов сборной России в первых пяти гонках на чемпионате мира по биатлону:

  • Смешанная эстафета. 9 место
  • Женский спринт. Ирина Казакевич, 19 место.
  • Мужской спринт. Эдуард Латыпов, 10 место.
  • Женское преследование. Ирина Казакевич, 23 место.
  • Мужское преследование. Эдуард Латыпов, 7 место.

Александр Логинов пока не попадает в топ-10. Это единственный спортсмен в мужской сборной, который выигрывал золото на Кубке мира в этом сезоне.

Светлана Миронова заняла в женском спринте 64-е место. Она даже не попала в гонку преследования, хотя перед турниром считалась одной из главных спортсменок в сборной.

Чемпионат мира по биатлону проходит в словенской Поклюке. Даты проведения турнира: с 10 по 21 февраля. Гонки показывают «Матч ТВ» и Первый канал.

Полное расписание чемпионата мира по биатлону в Поклюке

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