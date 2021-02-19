Тренер сборной Ирана по горным лыжам не поехала на ЧМ из-за запрета мужа
Иранская сборная по горным лыжам приехала в Италию на чемпионат мира без главного тренера Самиры Заргари. Она работает удаленно после того, как муж запретил ей покидать Иран. Об этом она рассказала Associated Press.
По иранским законам замужняя женщина не может получить паспорт и выехать из страны без разрежения мужа. Супруг Заргари воспользовался этим правом, поэтому ей приходится общаться с иранскими спортсменами по телефону.
37-летняя Заргари объяснила, что ее муж находится в отношениях с другой женщиной и попросил подать на развод. Когда она отказала, он запретил ей покидать страну.
Тренер обращалась в Международную федерацию лыжного спорта (FIS), но там ей не смогли помочь. Организация заявила AP, что «сочувствует любому члену команды, который не может поехать на ЧМ», но «не может оспаривать законы какой-либо страны».
В поддержку Заргари выступила участница сборной Ирана по горным лыжам Форо Аббаси: «У нас уже были такие проблемы. И я хотела бы, чтобы мы это изменили — все женщины Ирана, вместе». Аббаси добавила, что ситуация с запретами в Иране действительно существует, но не все с ними сталкиваются.
- Заргари — не первая замужняя спортсменка из Ирана, которой запретили выехать из страны. В 2015 году Нилуфар Ардалан пропустила турнир Кубка Азии по футзалу из-за запрета мужа.
- Associated Press пишет, что после исламской революции 1979 года женский спорт в значительной степени «исчез из Ирана». Со временем некоторые виды спорта, такие как футбол, приобрели популярность, но особые требования для спортсменок сохраняются. Одно из них — ношение хиджаба.
- В январе 2020 года из Ирана уехала единственная олимпийская медалистка Кимия Ализаде. Она назвала себя «одной из миллионов угнетенных женщин» и обвинила иранские власти в использовании своих достижений для пропаганды.