Тренер сборной Ирана по горным лыжам не поехала на ЧМ из-за запрета мужа

Иранская сборная по горным лыжам приехала в Италию на чемпионат мира без главного тренера Самиры Заргари. Она работает удаленно после того, как муж запретил ей покидать Иран. Об этом она рассказала Associated Press.

По иранским законам замужняя женщина не может получить паспорт и выехать из страны без разрежения мужа. Супруг Заргари воспользовался этим правом, поэтому ей приходится общаться с иранскими спортсменами по телефону.

37-летняя Заргари объяснила, что ее муж находится в отношениях с другой женщиной и попросил подать на развод. Когда она отказала, он запретил ей покидать страну.

Тренер обращалась в Международную федерацию лыжного спорта (FIS), но там ей не смогли помочь. Организация заявила AP, что «сочувствует любому члену команды, который не может поехать на ЧМ», но «не может оспаривать законы какой-либо страны».

В поддержку Заргари выступила участница сборной Ирана по горным лыжам Форо Аббаси: «У нас уже были такие проблемы. И я хотела бы, чтобы мы это изменили — все женщины Ирана, вместе». Аббаси добавила, что ситуация с запретами в Иране действительно существует, но не все с ними сталкиваются.