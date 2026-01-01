ЧМ-2021 (горные лыжи)

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Лыжные гонки
Тренер сборной Ирана по горным лыжам не поехала на ЧМ из-за запрета мужа
#ЧМ-2021 (горные лыжи)
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