Прогноз на женские лыжные гонки эстафету – Олимпийские игры 2022

Женская эстафета по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пекине состоится 12 февраля в 10:30 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров на победу в гонке:

Норвегия – 2,1.

Швеция – 2,2.

Россия – 5,0.

Финляндия – 13,0.

США – 15,0.

Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. Всего в лыжах разыгрываются 12 комплектов медалей. Оставшиеся гонки: мужская эстафета (13 февраля), командные спринты у мужчин и женщин (16 февраля), мужской масс-старт (18 февраля) и женский масс-старт (19 февраля).

Россия выиграла эстафету на Кубке мира в этом сезоне. Это произошло 5 декабря 2021 года в норвежском Лиллехаммере.

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