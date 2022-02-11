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лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
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#лыжные гонки на Олимпийских играх-2022 #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022

Прогноз на женские лыжные гонки эстафету – Олимпийские игры 2022

через 2 часа

Женская эстафета по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пекине состоится 12 февраля в 10:30 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров на победу в гонке:

  • Норвегия – 2,1.
  • Швеция – 2,2.
  • Россия – 5,0.
  • Финляндия – 13,0.
  • США – 15,0.

Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. Всего в лыжах разыгрываются 12 комплектов медалей. Оставшиеся гонки: мужская эстафета (13 февраля), командные спринты у мужчин и женщин (16 февраля), мужской масс-старт (18 февраля) и женский масс-старт (19 февраля).

Россия выиграла эстафету на Кубке мира в этом сезоне. Это произошло 5 декабря 2021 года в норвежском Лиллехаммере.

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Источник:
«Гол»
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