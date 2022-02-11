Где смотреть мужские лыжные гонки эстафету на Зимних Олимпийских играх 2022

13 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдет мужская лыжная эстафета 4х10 км. Она начнется в 10:00 по московскому времени.

В гонке примет участие и сборная России.

Смотреть гонку можно на Первом канале в прямой трансляции, которая начнется в 9:45. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.

Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. В лыжных гонках разыгрываются 12 комплектов медалей.

На прошлой Олимпиаде мужскую эстафету выиграла сборная Норвегии. Российская команда в составе Андрея Ларькова, Александра Большунова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова выиграла серебро. Бронза у Франции.

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