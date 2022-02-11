лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
Где смотреть мужские лыжные гонки эстафету на Зимних Олимпийских играх 2022
вчера, 17:05
13 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдет мужская лыжная эстафета 4х10 км. Она начнется в 10:00 по московскому времени.
В гонке примет участие и сборная России.
Смотреть гонку можно на Первом канале в прямой трансляции, которая начнется в 9:45. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.
Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. В лыжных гонках разыгрываются 12 комплектов медалей.
На прошлой Олимпиаде мужскую эстафету выиграла сборная Норвегии. Российская команда в составе Андрея Ларькова, Александра Большунова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова выиграла серебро. Бронза у Франции.
Испытай свою удачу - крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые