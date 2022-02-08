🥉 Терентьев взял бронзу в мужском лыжном спринте. Первое место занял Клебо

В Пекине прошла спринтерская лыжная гонка на 1,5 километра. Призерами стали:

🥇 🇳🇴 Йоханнес Клебо

🥈🇮🇹 Федерико Пеллегрино

🥉 🇷🇺 Александр Терентьев

От России в ней участвовали трое спортсменов: Сергей Устюгов, Артем Мальцев и Александр Терентьев. В финал вышли только двое последних: Терентьев стал третьим, Мальцев – пятым.

Терентьеву 22 года, он впервые выступает на Олимпиаде. В его карьере были победы в юниорском и молодежном чемпионатах мира.

Спринтерскую гонку пропустил Александр Большунов – самый титулованный участник сборной. Он снялся с соревнований после золота в скиатлоне, которое он выиграл за два дня до старта. Большунов объяснил, что ему требуется время на восстановление и подготовку к остальным соревнованиям ОИ. На Играх в Пекине осталось четыре старта в мужских гонках, ближайший пройдет 11 февраля.