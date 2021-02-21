ЧМ-2021 (биатлон)
Биатлон
Женская сборная России осталась без медалей на ЧМ по биатлону
2 часа назад
Светлана Миронова заняла 19-е место в масс-старте на чемпионате мира по биатлону. Сразу за ней финишировала Ирина Казакевич. Тройка лидеров:
1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 36.05,7
2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 21,7
3. Тириль Экхофф (Норвегия) – 23,0
Для женщин это была последняя гонка на турнире. Лучший результат по итогам всех гонок показала Светлана Миронова. Она осталась пятой в индивидуальной гонке.
Мужская сборная России имеет одну медаль. Она взяла бронзу в эстафете. Мужчины еще не бежали масс-старт на ЧМ.
Россия – 11-я в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону
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