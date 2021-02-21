ЧМ-2021 (биатлон)
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#ЧМ-2021 (биатлон) #Биатлон

Женская сборная России осталась без медалей на ЧМ по биатлону

2 часа назад

Светлана Миронова заняла 19-е место в масс-старте на чемпионате мира по биатлону. Сразу за ней финишировала Ирина Казакевич. Тройка лидеров:

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 36.05,7

2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 21,7

3. Тириль Экхофф (Норвегия) – 23,0

Для женщин это была последняя гонка на турнире. Лучший результат по итогам всех гонок показала Светлана Миронова. Она осталась пятой в индивидуальной гонке.

Мужская сборная России имеет одну медаль. Она взяла бронзу в эстафете. Мужчины еще не бежали масс-старт на ЧМ.

Россия – 11-я в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону

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