Вячеслав Веденин
Умер олимпийский чемпион Вячеслав Веденин. Это первый советский лыжник, взявший золото в мужских соревнованиях
2 часа назад
Президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе подтвердила смерть Веденина в комментарии для РБК. Причина – болезнь.
Вячеслав Веденин скончался на 81-м году жизни. «Матч ТВ» пишет, что это произошло 22 октября.
Веденин – двукратный олимпийский чемпион в лыжных гонках. На Олимпиаде-1972 он взял два золота. В эстафете отыграл минуту отставания на последнем этапе.
Веденин первым из советских лыжников сделал это в индивидуальных мужских соревнованиях. Еще у него есть серебро Олимпиады-1968.
16 августа Владимир Путин подписал указ о награждении Веденина орденом Александра Невского. Так отмечался его вклад в развитие спорта.
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