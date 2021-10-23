Умер олимпийский чемпион Вячеслав Веденин. Это первый советский лыжник, взявший золото в мужских соревнованиях

Президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе подтвердила смерть Веденина в комментарии для РБК. Причина – болезнь.

Вячеслав Веденин скончался на 81-м году жизни. «Матч ТВ» пишет, что это произошло 22 октября.

Веденин – двукратный олимпийский чемпион в лыжных гонках. На Олимпиаде-1972 он взял два золота. В эстафете отыграл минуту отставания на последнем этапе.

Веденин первым из советских лыжников сделал это в индивидуальных мужских соревнованиях. Еще у него есть серебро Олимпиады-1968.

16 августа Владимир Путин подписал указ о награждении Веденина орденом Александра Невского. Так отмечался его вклад в развитие спорта.