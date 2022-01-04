Этап лыжного Кубка мира отменен из-за ковида. По расписанию до Олимпиады остаются лишь по две гонки у мужчин и женщин

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отменила этап Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти после «Тур де Ски». Он был запланирован во французском Ле Рус, но теперь не состоится. Причина – пандемия коронавируса.

Мужчины и женщины должны были соревноваться с 14 по 16 января в спринтах, коньковых гонках и пасьютах. Отменены все шесть гонок.

До Олимпиады у спортсменов остаются только по две гонки в словенской Планице (22-23 января). Соревнования на Олимпиаде стартуют 5 февраля.

«Календарь Кубка мира будет скорректирован», – говорится в заявлении FIS.

Расписание этапов Кубка мира-2021/22 по лыжам: календарь всех гонок