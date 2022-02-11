Где смотреть женские лыжные гонки эстафету на Зимних Олимпийских играх 2022

12 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдет женская лыжная эстафета 4х5 км. Она начнется в 10:30 по московскому времени.

В гонке будет участвовать и сборная России.

Смотреть гонку можно на канале «Россия 1» в прямой трансляции, которая начнется в 10:25. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.

Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. В лыжных гонках разыгрываются 12 комплектов медалей.

На прошлой Олимпиаде женскую эстафету выиграла сборная Норвегии, второй стала команда Швеции. Российская сборная в составе Натальи Непряевой, Юлии Ступак, Анастасии Седовой и Анны Нечаевской завоевала бронзу.

Испытай свою удачу - крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!