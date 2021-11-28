Сборная России по лыжам уволила аналитика. Он писал в инстаграме про «Колхоз TV» и связал увольнение с критикой в комментариях

Аналитик Анатолий Волков уволен из сборной. Об этом рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе:

«Больше он с командой не работает. Причину я не обсуждаю ни с кем».

Это произошло после поста, в котором Волков отказался выкладывать репортажи с первого этапа Кубка мира в Финляндии.

Он написал: «Пусть вас развлекают «Колхоз TV» и богоподобный Eurosport». Официальный вещатель лыжных гонок – «Матч ТВ» и Eurosport. Позднее Волков удалил пост.

Он прокомментировал увольнение: «Мое предположение такое. Я оставил нелицеприятный комментарий под постом корреспондента Андрея Романова [«Матч ТВ»] два дня назад, на что Андрей сказал: «Ты сам это удалишь или мне кому-то прислать». Я сказал, что он может прислать это кому хочет. Он сделал скриншот и отправил прямиком Елене Валерьевне.

А так как с Еленой Валерьевной у меня уже был разговор про посты в инстаграме, на этот раз она не стала церемониться и отправила меня домой. Точнее, еще не отправила – в понедельник я лечу домой».

UPD. Волков в инстаграме назвал ошибочным связь увольнения с комментарием под постом Романова: «Многим моим подписчикам в личной переписке я осмелился выдать предположение о том, что именно Андрей отправил нашей благословенной начальнице скрин с моим комментом по его постом. Это было чисто мое предположение, которое в итоге оказалось ошибочным и не соответствует действительности».

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