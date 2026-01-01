Елена Вяльбе

Дата рождения
20 апреля 1968 г.
Достижения
Трёхкратная олимпийская чемпионка
Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Лыжные гонки
Сборная России по лыжам уволила аналитика. Он писал в инстаграме про «Колхоз TV» и связал увольнение с критикой в комментариях
#Сборная России (лыжи)
Все новости
Материалы
Все спортсмены, которые участвуют на выборах в Госдуму. Среди 27 человек есть даже кандидаты от «Зеленых» и «Партии пенсионеров»
1
#политика
1
Все материалы