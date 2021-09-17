Все спортсмены, которые участвуют на выборах в Госдуму. Среди 27 человек есть даже кандидаты от «Зеленых» и «Партии пенсионеров»

«Единая Россия»

Николай Валуев

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA / Уже в третий раз идет на выборы в Госдуму.

Светлана Хоркина

Двукратная олимпийская чемпионка в гимнастике / Вступила в «Единую Россию» в 2003-м, когда партия еще называлась «Единство и Отечество».

Ирина Роднина

Трижды выигрывала Олимпиаду в фигурном катании / За три созыва в Госдуме выступила соавтором 46 законов и поправок к ним.

Михаил Терентьев

Участник шести Паралимпиад / Идет на выборы в четвертый раз.