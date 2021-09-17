политика
Валерий Газзаев
Николай Валуев
Светлана Хоркина
Елена Вяльбе
Ирина Роднина
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#политика #Валерий Газзаев #Елена Вяльбе #Ирина Роднина #Николай Валуев #Светлана Хоркина

Все спортсмены, которые участвуют на выборах в Госдуму. Среди 27 человек есть даже кандидаты от «Зеленых» и «Партии пенсионеров»

час назад

«Единая Россия»

Николай Валуев 

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA / Уже в третий раз идет на выборы в Госдуму.

Светлана Хоркина

Двукратная олимпийская чемпионка в гимнастике / Вступила в «Единую Россию» в 2003-м, когда партия еще называлась «Единство и Отечество».

Ирина Роднина

Трижды выигрывала Олимпиаду в фигурном катании / За три созыва в Госдуме выступила соавтором 46 законов и поправок к ним.

Михаил Терентьев

Участник шести Паралимпиад / Идет на выборы в четвертый раз.

Светлана Журова

Олимпийская чемпионка 2006 года в конькобежном спорте / Ушла в политику через год после победы, в Думе занимает должность первого заместителя председателя комитета по международным делам.

Владислав Третьяк

Легенда советского хоккея / В политике с 1995 года, а впервые избрался в Думу в 2003-м.

Антон Шипулин

Чемпион мира по биатлону (золото Олимпиады лишен за допинг другого биатлониста) / В 2019-м победил на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы в Свердловской области.

Елена Вяльбе

Три раза побеждала на Олимпиадах в лыжных гонках, тренер / Впервые идет в Госдуму 

Анатолий Карпов

Один из главных шахматистов ХХ века / Начал карьеру политика еще в СССР – был депутатом Верховного совета, сейчас в Думе занимается международными делами и экологией.

Тарас Хтей

Чемпион Олимпиады-2012 по волейболу / Еще во время карьеры совмещал ее с работой в Совете депутатов Белгорода, в Думу идет впервые

Мурат Хасанов

Самый титулованный самбист в истории / Второй раз идет в Госдуму

Наталья Ищенко

Пять золотых медалей ОИ в синхронном плавании / Заместитель министра спорта Калининградской области, впервые идет на выборы.

Игорь Лавров

Выигрывал Олимпиаду в гандболе / Десять лет работал в Ставропольской Думе.

КПРФ

Дмитрий Носов

Выигрывал бронзу в дзюдо на ОИ / Раньше был в Думе от ЛДПР, в 2024-м планирует баллотироваться в президенты.

«Справедливая Россия»

Александр Аксененко

Хоккеист «Металлурга» и СКА / Возглавляет партию в Новосибирской области.

Валерий Газзаев

Олимпийский призер СССР и большой тренер России нулевых / В политике с 2011 года, начинал с работы в партии миллиардера Михаила Прохорова.

Николай Пархоменко

Выигрывал чемпионаты СССР по борьбе / В 1999-м был замом министра спорта.

Дмитрий Шишкин

Двукратный чемпион мира по самбо / В 2005 году начал карьеру политика, заседая в Тульской городской Думе.

Артем Чеботарев

Боксер, чемпион Европы / Избирался раньше от «Единой России», выступал на митинге КПРФ против повышения пенсионного возраста.

Виталий Минаков

Самбист и бывший чемпион Bellator / Был председателем регионального парламента в Брянской области 

Инстаграм Виталия Минакова

«Родина»

Дмитрий Булыкин

Чемпион Нидерландов / Был исключен из партийного списка из-за счетов за рубежом, но потом ЦИК восстановил Булыкина.

Казбек Золоев

Девятикратный чемпион мира по армрестлингу / Впервые выдвигается в Думу.

Нина Абросова

Боксер, капитан команды в водно-моторных гонках / Состояла в «Единой России», в новую партию вступила в июне 2021-го.

«Зеленые»

Денис Лукашов

Кикбоксер, сотрудник ЧОП / Это будут его первые выборы.

«Партия пенсионеров»

Наталья Антюх

Олимпийская чемпионка в беге на 400 метров с барьерами / Раньше возглавляла комитет по физкультуре и спорту в Санкт-Петербурге.

«Партия роста»

Татьяна Самкова

Медалист чемпионата России по вольной борьбе / Директор благотворительного фонда «Развитие вольной борьбы».

«Гражданская платформа»

Науруз Темрезов 

Борец, победитель Кубка мира / Председателя Комитета по науке, образованию, культуре, спорту, делам молодежи и туризму в парламенте Карачаево-Черкесской республики.

Все фото: Zumapress, imago sportfotodienst, russian look / global look press
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