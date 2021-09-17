Все спортсмены, которые участвуют на выборах в Госдуму. Среди 27 человек есть даже кандидаты от «Зеленых» и «Партии пенсионеров»
«Единая Россия»
Николай Валуев
Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA / Уже в третий раз идет на выборы в Госдуму.
Светлана Хоркина
Двукратная олимпийская чемпионка в гимнастике / Вступила в «Единую Россию» в 2003-м, когда партия еще называлась «Единство и Отечество».
Ирина Роднина
Трижды выигрывала Олимпиаду в фигурном катании / За три созыва в Госдуме выступила соавтором 46 законов и поправок к ним.
Михаил Терентьев
Участник шести Паралимпиад / Идет на выборы в четвертый раз.
Светлана Журова
Олимпийская чемпионка 2006 года в конькобежном спорте / Ушла в политику через год после победы, в Думе занимает должность первого заместителя председателя комитета по международным делам.
Владислав Третьяк
Легенда советского хоккея / В политике с 1995 года, а впервые избрался в Думу в 2003-м.
Антон Шипулин
Чемпион мира по биатлону (золото Олимпиады лишен за допинг другого биатлониста) / В 2019-м победил на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы в Свердловской области.
Елена Вяльбе
Три раза побеждала на Олимпиадах в лыжных гонках, тренер / Впервые идет в Госдуму
Анатолий Карпов
Один из главных шахматистов ХХ века / Начал карьеру политика еще в СССР – был депутатом Верховного совета, сейчас в Думе занимается международными делами и экологией.
Тарас Хтей
Чемпион Олимпиады-2012 по волейболу / Еще во время карьеры совмещал ее с работой в Совете депутатов Белгорода, в Думу идет впервые
Мурат Хасанов
Самый титулованный самбист в истории / Второй раз идет в Госдуму
Наталья Ищенко
Пять золотых медалей ОИ в синхронном плавании / Заместитель министра спорта Калининградской области, впервые идет на выборы.
Игорь Лавров
Выигрывал Олимпиаду в гандболе / Десять лет работал в Ставропольской Думе.
КПРФ
Дмитрий Носов
Выигрывал бронзу в дзюдо на ОИ / Раньше был в Думе от ЛДПР, в 2024-м планирует баллотироваться в президенты.
«Справедливая Россия»
Александр Аксененко
Хоккеист «Металлурга» и СКА / Возглавляет партию в Новосибирской области.
Олимпийский призер СССР и большой тренер России нулевых / В политике с 2011 года, начинал с работы в партии миллиардера Михаила Прохорова.
Николай Пархоменко
Выигрывал чемпионаты СССР по борьбе / В 1999-м был замом министра спорта.
Дмитрий Шишкин
Двукратный чемпион мира по самбо / В 2005 году начал карьеру политика, заседая в Тульской городской Думе.
Артем Чеботарев
Боксер, чемпион Европы / Избирался раньше от «Единой России», выступал на митинге КПРФ против повышения пенсионного возраста.
Виталий Минаков
Самбист и бывший чемпион Bellator / Был председателем регионального парламента в Брянской области
«Родина»
Дмитрий Булыкин
Чемпион Нидерландов / Был исключен из партийного списка из-за счетов за рубежом, но потом ЦИК восстановил Булыкина.
Казбек Золоев
Девятикратный чемпион мира по армрестлингу / Впервые выдвигается в Думу.
Нина Абросова
Боксер, капитан команды в водно-моторных гонках / Состояла в «Единой России», в новую партию вступила в июне 2021-го.
«Зеленые»
Денис Лукашов
Кикбоксер, сотрудник ЧОП / Это будут его первые выборы.
«Партия пенсионеров»
Наталья Антюх
Олимпийская чемпионка в беге на 400 метров с барьерами / Раньше возглавляла комитет по физкультуре и спорту в Санкт-Петербурге.
«Партия роста»
Татьяна Самкова
Медалист чемпионата России по вольной борьбе / Директор благотворительного фонда «Развитие вольной борьбы».
«Гражданская платформа»
Науруз Темрезов
Борец, победитель Кубка мира / Председателя Комитета по науке, образованию, культуре, спорту, делам молодежи и туризму в парламенте Карачаево-Черкесской республики.