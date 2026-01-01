Светлана Хоркина

Дата рождения
19 января 1979 г.
Достижения
2-кратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях
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Материалы
Материалы
Все спортсмены, которые участвуют на выборах в Госдуму. Среди 27 человек есть даже кандидаты от «Зеленых» и «Партии пенсионеров»
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#политика
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