Ирина Роднина

Дата рождения
12 сентября 1949 г.
Достижения
Трёхкратная олимпийская чемпионка
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Материалы
Материалы
Все спортсмены, которые участвуют на выборах в Госдуму. Среди 27 человек есть даже кандидаты от «Зеленых» и «Партии пенсионеров»
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#политика
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