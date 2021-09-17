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Николай Валуев
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Николай Валуев
Дата рождения
21 августа 1973 г.
Достижения
Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA (2005—2007, 2009)
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#политика
17 сентября 2021, 22:00
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