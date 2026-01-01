Елена Вяльбе

Дата рождения
20 апреля 1968 г.
Достижения
Трёхкратная олимпийская чемпионка
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Лыжные гонки
Сборная России по лыжам уволила аналитика. Он писал в инстаграме про «Колхоз TV» и связал увольнение с критикой в комментариях
#Сборная России (лыжи)