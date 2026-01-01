Елена Вяльбе

Дата рождения
20 апреля 1968 г.
Достижения
Трёхкратная олимпийская чемпионка
Лента
Материалы
Новости
Все спортсмены, которые участвуют на выборах в Госдуму. Среди 27 человек есть даже кандидаты от «Зеленых» и «Партии пенсионеров»
1
#политика
1