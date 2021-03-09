ЧМ-2021 (фристайл)
Анастасия Смирнова
Виктория Лазаренко
🏅Анастасия Смирнова выиграла первое в истории России золото на ЧМ в парном могуле
6 часов назад
- В финале ЧМ по фристайлу в парном могуле встретились Анастасия Смирнова и Виктория Лазаренко. Обе спортсменки – из России.
- Смирнова набрала на 7,88 очка больше и получила золото. У Лазаренко – серебро. Результат складывается из оценки за скорость, прыжки и выполнение поворотов при прохождении могулов.
- Для России это исторический результат. Прежде она не получала золотых медалей в парном могуле – было только серебро в 2003 году, пишет ТАСС.
- Смирновой 18 лет. Для нее это вторая медаль на чемпионате мира – она также получила бронзу в дисциплине могул 8 марта.
- Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства Россия выступает на соревнованиях без гимна и символики. Вместо флага используют эмблему Олимпийского комитета России. ЧМ по фристайлу проходит в Казахстане и завершится 11 марта.
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