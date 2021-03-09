ЧМ-2021 (фристайл)
Анастасия Смирнова
Виктория Лазаренко
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#ЧМ-2021 (фристайл) #Анастасия Смирнова #Виктория Лазаренко

🏅Анастасия Смирнова выиграла первое в истории России золото на ЧМ в парном могуле

6 часов назад

Виктория Лазаренко (слева) и Анастасия Смирнова (справа)

сайт Федерации фристайла России

  • В финале ЧМ по фристайлу в парном могуле встретились Анастасия Смирнова и Виктория Лазаренко. Обе спортсменки – из России.
  • Смирнова набрала на 7,88 очка больше и получила золото. У Лазаренко – серебро. Результат складывается из оценки за скорость, прыжки и выполнение поворотов при прохождении могулов.
  • Для России это исторический результат. Прежде она не получала золотых медалей в парном могуле – было только серебро в 2003 году, пишет ТАСС.
  • Смирновой 18 лет. Для нее это вторая медаль на чемпионате мира – она также получила бронзу в дисциплине могул 8 марта.
  • Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства Россия выступает на соревнованиях без гимна и символики. Вместо флага используют эмблему Олимпийского комитета России. ЧМ по фристайлу проходит в Казахстане и завершится 11 марта.
Источник:
сайт Федерации фристайла России
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