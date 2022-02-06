Смирнова взяла бронзу в могуле на Олимпиаде-2022. Ей 19 лет 🥉

6 февраля на Олимпиаде-2022 состоялись соревнования в могуле. Анастасия Смирнова стала там бронзовым призером.

На ЧМ-2021 Анастасия Смирнова брала золото в парном могуле. Там же у нее была бронза в обычном могуле. Ей 19 лет.

Теперь у России есть пять медалей на Олимпиаде-2022. Раскладка: золото, два серебра, две бронзы. Единственное золото России выиграл лыжник Александр Большунов. Он победил в скиатлоне.

Анастасия Смирнова выиграла первое в истории России золото на ЧМ в парном могуле