Анастасия Смирнова
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
Поделиться:
Комментарии:
0
#Анастасия Смирнова #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022

Смирнова взяла бронзу в могуле на Олимпиаде-2022. Ей 19 лет 🥉

06 февраля, 16:00

6 февраля на Олимпиаде-2022 состоялись соревнования в могуле. Анастасия Смирнова стала там бронзовым призером.

На ЧМ-2021 Анастасия Смирнова брала золото в парном могуле. Там же у нее была бронза в обычном могуле. Ей 19 лет.

Теперь у России есть пять медалей на Олимпиаде-2022. Раскладка: золото, два серебра, две бронзы. Единственное золото России выиграл лыжник Александр Большунов. Он победил в скиатлоне.

Анастасия Смирнова выиграла первое в истории России золото на ЧМ в парном могуле

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
«Это жопа». Почему главный соперник Большунова на Олимпиаде проиграл ему девять минут в скиатлоне
Большунов финишировал с флагом и сломал пьедестал на награждении. Первое золото России на Олимпиаде – и его тоже 🥇
Первая спорная ситуация на Олимпиаде. В шорт-треке Россия и США получили пенальти и вылетели, хотя Китай не сделал передачу, но победил
Весь снег на этой Олимпиаде – искусственный. Кубометр стоит $3, его выстреливают пушки и ружья, а риск травмы выше
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Анастасия Смирнова
#Олимпиада-2022
#Россия на Олимпийских играх-2022