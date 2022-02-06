Анастасия Смирнова
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
Смирнова взяла бронзу в могуле на Олимпиаде-2022. Ей 19 лет 🥉
06 февраля, 16:00
6 февраля на Олимпиаде-2022 состоялись соревнования в могуле. Анастасия Смирнова стала там бронзовым призером.
На ЧМ-2021 Анастасия Смирнова брала золото в парном могуле. Там же у нее была бронза в обычном могуле. Ей 19 лет.
Теперь у России есть пять медалей на Олимпиаде-2022. Раскладка: золото, два серебра, две бронзы. Единственное золото России выиграл лыжник Александр Большунов. Он победил в скиатлоне.
Анастасия Смирнова выиграла первое в истории России золото на ЧМ в парном могуле
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