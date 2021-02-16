ЧМ-2021 (биатлон)
Биатлон
Маркета Давидова
Ханна Эберг
Ландмарк Тандреволд
Давидова выиграла индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону. Россия осталась без медалей в шестой раз подряд
17 минут назад
Тройка призеров в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке:
🇨🇿 Маркета Давидова — 42.27,7
🇸🇪 Ханна Эберг — 27,9
🇳🇴 Ландмарк Тандреволд — 1.04,0
🇷🇺 Лучшей из российских биатлонисток стала Светлана Миронова, которая финишировала пятой. Она отстала на 2.05,8 и дважды промахнулась.
На ЧМ по биатлону прошло шесть гонок из 12, и у российской сборной по-прежнему нет медалей. Лучшим результатом до этой гонки было седьмое место Эдуарда Латыпова на гонке мужского преследования.
17 февраля пройдет индивидуальная гонка у мужчин. Также на чемпионате мира осталось провести сингл-микст, эстафеты и масс-старт.
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