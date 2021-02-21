ЧМ-2021 (биатлон)
Биатлон
Сборная России не взяла личные медали на ЧМ по биатлону. Единственное достижение – бронза в эстафете
2 часа назад
Мужская сборная России по биатлону взяла бронзу в эстафете на чемпионате мира. Это единственная награда за весь турнир.
Последний шанс на медаль был в мужском масс-старте, но там лучшим из россиян оказался Александр Логинов. Он занял девятое место.
Тройка призеров в масс-старте:
1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 36.27,2
2. Йоханнес Дале (Норвегия) – 10,2
3. Кентен Фийон Майе (Франция) – 12,8
Еще в гонке участвовали Карим Халили, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов. Все они бежали бронзовую эстафету вместе с Александром Логиновым.
Женская сборная России осталась без медалей на ЧМ по биатлону
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