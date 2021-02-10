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Норвегия выиграла смешанную эстафету на биатлонном ЧМ. Россия – девятая с двумя штрафными кругами
вчера, 18:20
За сборную Норвегии выступали Лагрейд, Й.Бо, Экхофф и Ройселанн. Второе место у команды Австрии, третье – у Швеции.
Сборная России не боролась за медали после неудачного третьего этапа.
- Александр Логинов трижды промазал за два огневых рубежа, передал эстафету на седьмом месте.
- Эдуард Латыпов трижды промахнулся лежа, чисто отстрелял стоя – тоже передал эстафету седьмым.
- Светлана Миронова не промахнулась лежа и ушла в нескольких секундах от третьего места, но на стойке настреляла на два штрафных круга.
- Ульяна Кайшева на последнем этапе обошлась без дополнительных патронов и финишировала девятой с отставанием в две минуты и 11 секунд.
Следующая гонка ЧМ-2021 в Поклюке состоится через два дня. 12 февраля пройдет мужской спринт.
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