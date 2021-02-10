Норвегия выиграла смешанную эстафету на биатлонном ЧМ. Россия – девятая с двумя штрафными кругами

За сборную Норвегии выступали Лагрейд, Й.Бо, Экхофф и Ройселанн. Второе место у команды Австрии, третье – у Швеции.

Сборная России не боролась за медали после неудачного третьего этапа.

Александр Логинов трижды промазал за два огневых рубежа, передал эстафету на седьмом месте .

. Эдуард Латыпов трижды промахнулся лежа, чисто отстрелял стоя – тоже передал эстафету седьмым .

. Светлана Миронова не промахнулась лежа и ушла в нескольких секундах от третьего места, но на стойке настреляла на два штрафных круга .

. Ульяна Кайшева на последнем этапе обошлась без дополнительных патронов и финишировала девятой с отставанием в две минуты и 11 секунд .

Следующая гонка ЧМ-2021 в Поклюке состоится через два дня. 12 февраля пройдет мужской спринт.