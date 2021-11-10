Майкл Эдвардс
АПЛ
Ливерпуль
Спортдиректор «Ливерпуля» Эдвардс уйдет из клуба. При нем команда выиграла Лигу чемпионов и АПЛ
10 ноября, 21:08
Майкл Эдвардс уйдет из «Ливерпуля» после окончания сезона. Новым спортивным директором станет его нынешний помощник Джулиан Уорд.
- Эдвардс работает в системе «Ливерпуля» с 2011 года. Он начинал главой аналитического отдела, сменил еще две должности, пока в 2016 году не стал спортивным директором.
- В его обязанности входил поиск игроков, привлечение, удержание и продажу. За время, что Эдвардс занимал пост, «Ливерпуль» дважды сыграл в финале Лиге чемпионов (один раз победил) и выиграл чемпионат Англии.
В письме к болельщикам он написал, что изначально планировал работать не больше десяти лет. «Мне нравилось здесь работать, но я верю в перемены. Я считаю, что это хорошо для человека, а на рабочем месте – для работодателя».
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10 ноября, 21:56
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