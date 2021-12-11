Устюгов занял второе место в спринте свободным стилем на Кубке мира по лыжам

В швейцарском Давосе проходит этап Кубка мира по лыжам. 11 декабря проходил спринт в свободном стиле. Итоги:

Спринт, свободный стиль

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия).

2. Сергей Устюгов (Россия).

3. Ришар Жув (Франция).

4. Эрик Валнес (Норвегия).

5. Эвен Нортуг (Норвегия).

6. Люка Шанава (Франция).

Сборную России мог представить еще один лыжник, но Александр Большунов снялся из-за недомогания.