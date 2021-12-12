Сергей Устюгов
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#Сергей Устюгов

Устюгов занял третье место в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем, Большунов – 12-й

час назад

Гонка прошла на этапе Кубка мира в Давосе. Тройка лучших:

1. 🇳🇴 Симен Хегстад Крюгер 

2. 🇳🇴 Йоханнес Клэбо – 22,9

3. 🇷🇺 Сергей Устюгов – 27,2

  • Александр Большунов занял 12-е место. Это пятый показатель среди российских лыжников.
  • 12 декабря Устюгов выиграл серебро в спринте свободным стилем.
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Источник:
Гол
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