Две белорусские лыжницы заявили об исключении из сборной из-за поддержки оппозиции. Они не попадут на Олимпиаду

Лыжницы Светлана Андриюк и Дарья Долидович пропустят Олимпиаду в Пекине после исключения из базы FIS – Международной федерации лыжных гонок.

Об отстранении стало известно 11 января после их интервью Reuters. Белоруссия деактивировала их идентификационные номера, что сделало невозможным их участие в квалификации на Олимпиаду.

Лыжницы считают, что исключение – решение Александра Дороховича, главы Федерации лыжных гонок Белоруссии.

Андриюк утверждает, что чиновники считают ее сторонницей белорусской оппозиции. Хотя, по ее словам, публично она не высказалась о своей позиции.

Долдович связывает свое исключение с политическими взглядами своего отца – Сергея Долидовича, лыжника, участвовавшего в семи Олимпиадах. Он публично поддерживал оппозицию во время президентских выборов 2020 года.

Белорусская федерация лыжных гонок не ответила на запрос Reuters. FIS только подтвердила деактивацию профилей лыжниц в базе и пообещала предоставить другую информацию, когда та поступит.