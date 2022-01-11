Олимпиада-2022
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#Олимпиада-2022

Две белорусские лыжницы заявили об исключении из сборной из-за поддержки оппозиции. Они не попадут на Олимпиаду

59 минут назад

Лыжницы Светлана Андриюк и Дарья Долидович пропустят Олимпиаду в Пекине после исключения из базы FIS – Международной федерации лыжных гонок.

Об отстранении стало известно 11 января после их интервью Reuters. Белоруссия деактивировала их идентификационные номера, что сделало невозможным их участие в квалификации на Олимпиаду.

  • Лыжницы считают, что исключение – решение Александра Дороховича, главы Федерации лыжных гонок Белоруссии.
  • Андриюк утверждает, что чиновники считают ее сторонницей белорусской оппозиции. Хотя, по ее словам, публично она не высказалась о своей позиции.
  • Долдович связывает свое исключение с политическими взглядами своего отца – Сергея Долидовича, лыжника, участвовавшего в семи Олимпиадах. Он публично поддерживал оппозицию во время президентских выборов 2020 года.

Белорусская федерация лыжных гонок не ответила на запрос Reuters. FIS только подтвердила деактивацию профилей лыжниц в базе и пообещала предоставить другую информацию, когда та поступит.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Reuters
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