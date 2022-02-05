лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Дарья Непряева
Тереза Йохауг
Россия на Олимпийских играх-2022
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Непряева выиграла первую медаль России на Олимпиаде-2022. Она взяла серебро в женском скиатлоне
05 февраля, 11:34
5 февраля – второй день Олимпиады-2022. И этот день начинался с женского скиатлона. Победительницей гонки стала Тереза Йохауг из Норвегии.
Топ-3 по итогам гонки.
1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 44.13,7.
2. Наталья Непряева (Россия) – 30,2.
3. Тереза Штадлобер (Австрия) – 30,5.
Для Натальи Непряевой это вторая Олимпиада. В Пхенчхане она выиграла бронзу в эстафете 4 по 5 км. Йохауг взяла первую индивидуальную олимпийскую награду, она – 14-кратная чемпионка мира.
Другие результаты России Анастасия Рыгалина – восьмая, Татьяна Сорина – 11-я, Юлия Ступак – 24-я.
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