Непряева выиграла первую медаль России на Олимпиаде-2022. Она взяла серебро в женском скиатлоне

5 февраля – второй день Олимпиады-2022. И этот день начинался с женского скиатлона. Победительницей гонки стала Тереза Йохауг из Норвегии.

Топ-3 по итогам гонки.

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 44.13,7.

2. Наталья Непряева (Россия) – 30,2.

3. Тереза Штадлобер (Австрия) – 30,5.

Для Натальи Непряевой это вторая Олимпиада. В Пхенчхане она выиграла бронзу в эстафете 4 по 5 км. Йохауг взяла первую индивидуальную олимпийскую награду, она – 14-кратная чемпионка мира.

Другие результаты России Анастасия Рыгалина – восьмая, Татьяна Сорина – 11-я, Юлия Ступак – 24-я.