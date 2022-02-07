Где смотреть женские лыжные гонки спринт на Зимних Олимпийских играх 2022

8 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдет женский лыжный спринт свободным стилем. Квалификация начнется в 11:00 по московскому времени, финальные соревнования – в 13:30.

Российские лыжницы также выступят в гонке. Это Наталья Непряева, Юлия Ступак, Христина Мацокина и Вероника Степанова.

Смотреть гонку можно на Первом канале в прямой трансляции, которая начнется в 13:15. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.

Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. В лыжных гонках разыгрываются 12 комплектов медалей.

На прошлой Олимпиаде проводился женский спринт классическим стилем, который выиграла шведка Стина Нильссон. Второй финишировала норвежка Майкен Фалла, третьей – россиянка Юлия Белорукова.

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