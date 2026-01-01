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Лыжные гонки
Спортсмен
Сергей Устюгов
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Сергей Устюгов
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Новости
Лыжные гонки
Лыжник Устюгов не выступит в скиатлоне, вместо него – Мальцев. Тренер объяснил замену проблемой со спиной
#Сергей Устюгов
Лыжные гонки
Непряева, Устюгов и Степанова вошли в состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду
#Олимпиада-2022
Лыжные гонки
Устюгов занял третье место в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем, Большунов – 12-й
#Сергей Устюгов
Лыжные гонки
Устюгов занял второе место в спринте свободным стилем на Кубке мира по лыжам
#Сергей Устюгов
Лыжные гонки
Большунов выиграл гонку преследования свободным стилем. Весь пьедестал – 🇷🇺, Нисканен снялся из-за мороза
#Александр Большунов
Биатлон
Братья Бо в автобиографии перепутали лыжника и биатлониста Устюговых. Норвежское издательство извинилось
#Сергей Устюгов
Лыжные гонки
Александр Большунов повторил рекорд Устюгова – выиграл на «Тур де Ски» пять гонок подряд
#Александр Большунов