«Сибирь» (х)

Дата основания
1962 г.
Достижения
Бронзовый призер чемпионата КХЛ в сезоне-2014/15
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Хоккей
Рекорд КХЛ: «Сибирь» пропустила пять голов от минского «Динамо» за первые 11 минут
#Динамо Минск
Хоккей
Игрок «Автомобилиста» попросил судью отменить удаление соперника, хотя его команда проигрывала. И сразу забил
#КХЛ
Хоккей
СКА с самым молодым составом в истории КХЛ проиграл «Сибири» 1:4
#СКА (х)
Хоккей
Минское «Динамо» забило «Сибири» два гола за первые 63 секунды
#Динамо Минск
Хоккей
«Сибирь» победила рижское «Динамо», проигрывая 0:3 к 50-й минуте
#КХЛ