«Сибирь» (х)

Дата основания
1962 г.
Достижения
Бронзовый призер чемпионата КХЛ в сезоне-2014/15
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Новости
Клуб КХЛ обещал 10 кг корма бездомным собакам за каждый гол в матче. Но не забил – и все равно подарил 💌
#«Сибирь» (х)
Из-за коронавируса СКА играет молодежью и поменял четырех тренеров за неделю. Четырех за неделю!
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#СКА
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СКА выставил рекордно молодой состав – с тренером Ротенбергом, который год назад обучался в ВШТ
#СКА (х)
Хоккеист «Сибири» умер от рака. Он год боролся с заболеванием, а еще зимой был прогресс
#Самвел Мнацян
Хоккейная «Сибирь» провела матч в деревне на озере. Сплошной позитив
#«Сибирь» (х)