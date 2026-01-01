Салават Юлаев

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У хоккеиста Амирова обнаружена опухоль мозга. Все вскрылось из-за сотрясения, хотя в январе он еще играл в КХЛ
#Родион Амиров
Смешная шайба в КХЛ – вильнула перед вратарем и заскочила. Так Бердин пропустил от клуба, с которым плохо расставался
#Михаил Бердин
«Салават» подписал 29-летнего вратаря без опыта в КХЛ. Другие не сыграют по медицинским показателям 🤷🏻‍♂️
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#Александр Скрынник
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Самая короткая драка в КХЛ. Игрок «Трактора» вырубил соперника одним ударом
#Олег Евенко
Русского хоккея не будет до сентября – вот 7 сюжетов, за которыми надо следить все это время
#КХЛ
Эксперименты на Матче звезд КХЛ: вратарь вышел в нападение, полевой игрок – в ворота
#КХЛ
КХЛ второй год проводит матчи в Европе – и все ими довольны. Так повышают популярность лиги
#КХЛ
25 неудобных вопросов по новому сезону КХЛ
#КХЛ
Чем интересен первый гол в КХЛ от парня, который родился в XXI веке
#Данил Алалыкин
Хоккеист «Салавата» свалился от замаха соперника. Ахахахах
#КХЛ
«Салават» вылетел, но у Метсолы очередной героический рекорд
#Юха Метсола
Первые матчи плей-офф КХЛ: поражение СКА и жесткость «Ак Барса»
#Плей-офф КХЛ