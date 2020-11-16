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Салават Юлаев
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Салават Юлаев
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У хоккеиста Амирова обнаружена опухоль мозга. Все вскрылось из-за сотрясения, хотя в январе он еще играл в КХЛ
#Родион Амиров
23 февраля, 18:13
Смешная шайба в КХЛ – вильнула перед вратарем и заскочила. Так Бердин пропустил от клуба, с которым плохо расставался
#Михаил Бердин
16 ноября 2020, 22:41
«Салават» подписал 29-летнего вратаря без опыта в КХЛ. Другие не сыграют по медицинским показателям 🤷🏻♂️
1
#Александр Скрынник
29 сентября 2020, 20:00
1
Самая короткая драка в КХЛ. Игрок «Трактора» вырубил соперника одним ударом
#Олег Евенко
24 сентября 2020, 19:47
Русского хоккея не будет до сентября – вот 7 сюжетов, за которыми надо следить все это время
#КХЛ
05 мая 2020, 23:38
Эксперименты на Матче звезд КХЛ: вратарь вышел в нападение, полевой игрок – в ворота
#КХЛ
19 января 2020, 20:28
КХЛ второй год проводит матчи в Европе – и все ими довольны. Так повышают популярность лиги
#КХЛ
23 декабря 2019, 20:59
25 неудобных вопросов по новому сезону КХЛ
#КХЛ
01 сентября 2019, 17:04
Чем интересен первый гол в КХЛ от парня, который родился в XXI веке
#Данил Алалыкин
03 октября 2019, 12:55
Хоккеист «Салавата» свалился от замаха соперника. Ахахахах
#КХЛ
20 сентября 2019, 16:50
«Салават» вылетел, но у Метсолы очередной героический рекорд
#Юха Метсола
08 апреля 2019, 21:05
Первые матчи плей-офф КХЛ: поражение СКА и жесткость «Ак Барса»
#Плей-офф КХЛ
26 февраля 2019, 21:43