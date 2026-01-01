Салават Юлаев

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Хоккей
Отменен матч КХЛ «Авангард» – «Салават Юлаев»: у гостей 26 случаев коронавируса
#КХЛ
Хоккей
КХЛ думает о приостановке сезона из-за коронавируса
#КХЛ
Хоккей
КХЛ острила Хохрякова из «Салавата» на четыре матча за силовой прием. Пострадавшего увезли в больницу со стадиона
#КХЛ
Хоккей
Нападающий «Ак Барса» травмировался после силового приема в матче против «Салавата Юлаева». Его увезли на носилках в больницу
#Ак Барс
Хоккей
«Нью-Джерси» подписал трехлетний контракт с Мухамадуллиным. Он останется в «Салавате Юлаеве» до конца сезона
#Шакир Мухамадуллин
Хоккей
«Салават Юлаев» получил техническое поражение за отмененный матч против «Трактора». Команда ушла на недельный карантин
#Салават Юлаев
Хоккей
«Салават Юлаев» ушел на карантин. Матч с «Трактором» отменен, симптомы болезни есть у 17 человек
#Салават Юлаев
Хоккей
Sport24 опубликовал зарплатные ведомости клубов КХЛ: четыре – достигли потолка, два – не уложились в пол
#КХЛ
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в плей-офф и вышел в финал Восточной конференции
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
Все пары 1/4 финала Кубка Гагарина
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» благодаря голу за 19 секунд до конца. Сыграет с «Ак Барсом» в 1/4
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
Ковальчук снова забил за «Авангард» – теперь «Салавату»
#Илья Ковальчук
Хоккей
Умер бывший хоккеист «Динамо» и «Салавата» Артем Чернов. Ему было 38 лет
#Артем Чернов
Хоккей
Шипачев – самый высокооплачиваемый игрок КХЛ, в топ-4 – Яшкин, Коварж и Хартикайнен
#КХЛ
Хоккей
У «Спартака» была победная серия из пяти матчей подряд – «Салават» прервал ее
#Спартак (х)
Хоккей
В КХЛ вратарь отразил буллит и начал праздновать, а шайба залетела в ворота. Его клуб проиграл
#КХЛ
Хоккей
Уникальность матчей «Салавата» и «Витязя»: у победителей забрасывает один игрок, счет всегда одинаковый
#Салават Юлаев
Хоккей
За две секунды матча «Авангард» и «Салават» вместе получили 51 минуту штрафа. Всего – 107
#КХЛ
Хоккей
Самые высокооплачиваемые игроки КХЛ ни разу не забили в серии с «Салаватом»
#КХЛ